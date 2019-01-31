Galatasaray’dan yeni transferlerine "hoş geldin" videosu

Galatasaray, yeni transferleri Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama için sosyal medya hesabından "hoş geldin" videosu yayınladı.

Galatasaray, transferlerin son günlerinde kadrosuna Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Olimpik Marsilya'dan Kostas Mitroglou ve Standard Liege'den Christian Luyindama'yı kattı. Sarı-kırmızılılar bu 3 futbolcu için sosyal medya hesabından "hoş geldin" videosu yayınladı. Video bir taraftarın transfer beklentisi konu alındı. Paylaşılan video kısa sürede taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.

Kaynak: İHA