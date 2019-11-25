Galatasaray'ı 25 günde 8 maç bekliyor
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e yenilerek 8'inci sıraya gerileyen Galatasaray'ı zorlu bir maç trafiği bekliyor.
Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e yenilerek 8'inci sıraya gerileyen Galatasaray'ı zorlu bir maç trafiği bekliyor. Avrupa yürüyüşünü sürdürmek ve ligde de üst sıraları hedefleyen Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası maçları da dahil olmak üzere 25 günde 8 karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-kırmızılılar için en önemli hafta ise bu hafta oynanacak 2 maç olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncülük için Club Brugge maçını kazanması gereken Galatasaray, hafta sonu da Trabzonspor'a konuk olacak. 3 kulvarda yoluna devam etmek isteyen Sarı-kırmızılılar, 25 günde 8 mücadele oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Club Brugge'ü ağırlayacak olan temsilcimiz, gruptaki son maçında 11 Aralık Çarşamba günü PSG'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılıları Süper Lig'de de zor bir fikstür bekliyor. Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, 14'üncü hafta Aytemiz Alanyaspor'u, 15'inci hafta da Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar 21 Aralık tarihinde oynanacak 16'ncı hafta maçında ise Göztepe'ye konuk olacak.
3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkacak. 4 Aralık Çarşamba günü Tuzlaspor'u konuk edecek olan Sarı-kırmızılılar, bu maçın rövanşını 17 Aralık Salı günü oynayacak.
Kaynak: DHA
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