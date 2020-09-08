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  3. Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif forması tanıtıldı! Alternatif formanın fiyatı ne kadar?

Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif forması tanıtıldı! Alternatif formanın fiyatı ne kadar?

Galatasaray, 2020-2021 sezonunda giyeceği alternatif formaları tanıttı. Formaların satış fiyatı ise GS Store mağazalarında 279.90 TL olarak belirlendi.

Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif forması tanıtıldı! Alternatif formanın fiyatı ne kadar?

Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı. Transfer döneminde de birçok yeni ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda, ev sahibi ve deplasman taraftarları adeta ikiye böldü. Taraftarlar tarafından merakla beklenen alternatif formalar ise henüz tanıtılmadı. İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları...

GALATASARAY 2020-2021 FORMALARI

Galatasaray'ın bu sezon tanıttığı formalar, sarı-kırmızılı taraftarları adeta ikiye böldü. Parçalı ve siyah forma olarak piyasaya sürülen yeni sezon formaları, bazı kesimler tarafından çok beğenilirken bazı kesimler tarafından da eleştiri yağmuruna tutuldu. 

Galatasaray formalarını bu şekilde duyurmuştu: 

 

Galatasaray alternatif forma | Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif formasıGalatasaray alternatif forma | Galatasaray'ın 2020-2021 alternatif forması

GALATASARAY ALTERNATİF FORMASI

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda giyeceği alternatif formalar tanıtıldı. Sarı kırmızılılar, GS Store'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile alternatif formaları görücüye çıkardı. Alternatif formanın satış fiyatı ise 279,90 TL olarak belirlendi. 

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Onur Çelik
Spor Editörü


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