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  3. Galatasaray'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı çok beğenildi!

Galatasaray'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı çok beğenildi!

Galatasaray, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı Cumhuriyetin 97. yılına özle bir video yayınladı. Video da Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretini gerçekleştirdi!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'e ziyaretini gerçekleştirdi!

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu!İstanbul gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!Milli Savunma Bakanlığı’ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel klibi!

Atatürk'ün en net sesi ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!Atatürk'ün en net sesi ve görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı!

 

29 Ekim 2020 Perşembe 13:26
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