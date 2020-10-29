Galatasaray'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı çok beğenildi!
Galatasaray, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı Cumhuriyetin 97. yılına özle bir video yayınladı. Video da Galatasaraylı futbolcular ve Teknik Direktör Fatih Terim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladı.
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29 Ekim 2020 Perşembe 13:26
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