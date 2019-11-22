Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu

Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın ligdeki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisi son buldu. Ligde oynadığı son 41 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir mağlubiyeti ile birlikte bu serisini sonlandırdı. Sahasında lig müsabakası olarak en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, o maçtan bu yana ligde iç sahada çıktığı 41 maçın 34'ünü kazanırken, 7'sini ise beraberlikle sonlandırmıştı.

Kaynak: DHA