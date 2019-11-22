Galatasaray Başakşehir maç sonucu | Galatasaray Başakşehir maç özeti

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir üç puan mücadelesi verdi.

Sarı-Kırmızılı ekip, birçok sakat oyuncusuna rağmen rakibini taraftarı önünde mağlup etmek istedi. Okan Buruk yönetiminde son dönemde oldukça formda olan Başakşehir ise deplasmanda kazanmayı istedi.

Galatasaray Başakşehir maçının 78. dakikasında Gulbrandsen'ın attığı gol ile Başakşehir 1-0 öne geçti. Başakşehir maçı 1-0 galibiyetle ile bitirdi.

Galatasaray'ın ligde iç sahada 41 maç yenilmezlik serisine Başakşehir son verdi

GALATASARAY - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN DAKİKALAR

SARI KART | 3. dakikada Galatasaray'da Ryan Babel, Mehmet Topal'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

9. dakikada Ahmet Çalık'ın geri pasında Crivelli hareketlenirken Okan Kocuk, son anda topu kornere yolladı.

11. dakikada Başakşehir'de Caiçara, sağ kanattan ortasını yaparken Crivelli'den önce Ahmet Çalık kafayla araya girmeyi başardı.

15. dakikada Galatasaray, sol kanattan Ömer Bayram ile korneri kullandı. Yapılan ortada Babel'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

22. dakikada Başakşehir, Crivelli ile gole yaklaştı. Clichy'nin ortasında Visca kafayla topu penaltı noktasına çevirirken Crivelli'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Okan Kocuk başarılı bir kurtarışla kornere yolladı.

29. dakikada Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, ceza sahası dışı sağ çaprazında uzak mesafeden şansını denerken sert vuruşu dışarı gitti.

34. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Sofiane Feghouli'nin kafasıyla dokunduğu topu Mert Günok, kritik bir kurtarışla çıkarmayı başardı. Sonrasında Başakşehir savunmasından seken topu Feghouli tekrar içeri çevirirken Mert ve Başakşehir oyuncuları arasında kalan topu Azubuike, kornere yolladı.

SARI KART | 37. dakikada Marcao'ya yaptığı faul sonrası Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, sarı kart gördü.

SARI KART | 39. dakikada Mahmut Tekdemir ile yaşadığı tartışma sonrası Galatasaray'da Adem Büyük sarı kart gördü.

SARI KART | Tartışma sonrası Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir, sarı kart ile cezalandırıldı.

40. dakikada Galatasaray, bir kez daha etkili geldi. Feghouli'nin sağ kanada açtığı topta Mariano, Clichy'den şık bir çalımla sıyrılarak ortasını yaptı. Başakşehir savunması topu uzaklaştırırken ceza sahası dışından bu kez Lemina sert bir vuruş yaptı ve kaleci Mert, uzanarak topu kornere yolladı.

45+1. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Caiçara'nın içeri çevirdiği top, Crivelli'nin önünden geçerek sol kanada açıldı.

45+2. dakikada devam eden Başakşehir atağında Edin Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.

SARI KART | 47. dakikada Galatasaray'da sol kanattan hareketlenen Ömer Bayram'ı arkadan yaptığı müdahale ile durduran Başakşehirli Caiçara sarı kart gördü.

49. dakikada Galatasaray'da Mariano sağ kanattan etkili bir orta yaparken Feghouli'nin altı pastan yaptığı vuruşu kaleci Mert, kornere yolladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Başakşehir'de 60. dakikada Donk'la yükseldiği hava topu mücadelesinin ardından sakatlanan Mahmut Tekdemir'in yerine Gulbrandsen oyuna dahil oldu.

63. dakikada Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Önce Azubuike'nin pasında çizgiye inen Caiçara'ya savunma orta şansı vermeyerek topu uzaklaştırdı. Tekrar sağ kanatta bu kez Visca'ya gelen topta Başakşehir, yine Caiçara'yı hareketlendirdi. Brezilyalı oyunun bu kez ortasını Donk kafayla uzaklaştırdı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Başakşehir'de 73. dakikada Azubuike kenara gelirken Berkay Özcan oyuna giren isim oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 74. dakikada Feghouli oyundan çıkarken Emre Mor oyuna girdi.

GOL | 78. dakikada orta sahada Mario Lemina'nın kaybettiği top sonrası Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, topu sağ kanada doğru taşıdı ve savunmanın tam yerleşemediği sırada soldan ceza sahası içine giren Gulbrandsen'e şık bir pas verdi ve Norveçli oyuncu, yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

86. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Emre Mor'un ön direkte yaptığı kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 86. dakikada Emre Taşdemir'in yerine Yuto Nagatomo oyuna girdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 86. dakikada Adem Büyük'ün yerine de Younes Belhanda oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Başakşehir'de 87. dakikada hafif bir sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken Arda Turan oyuna giren isim oldu.

Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir, karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ ARDA TURAN - FATİH TERİM GELİŞMESİ

Karşılaşma öncesi Başakşehir'de maça yedek başlayan Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yanına gidip kucaklaştı. Arda Turan, tecrübeli teknik adama başarılar diledi ve elini öptü. Fatih Terim ile Arda Turan'ın arası EURO 2016'da Milli Takım kapında yaşanan sorunla açılmıştı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 12. haftasında Medipol Başakşehir’i konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray’ın ligin 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü 2-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Florin Andone sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemedi.

Teknik direktör Fatih Terim, turuncu-lacivertli takımla oynanan müsabakada bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Ryan Donk ve Ryan Babel’i görevlendirdi.

Galatasaray müsabakaya Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Mario Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi ve Emre Mor oturdu.

SAKATLIĞI BULUNAN 5 FUTBOLCU KADRODA YER ALMADI

Galatasaray’da sakatlığı bulunan 5 futbolcu, Medipol Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Uruguay Milli Takımı’ndan bel ağrısı şikayetiyle dönen kaleci Muslera ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen Luyindama müsabakada forma giyemedi.

Süper Lig’de Gaziantep FK müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone’nin yanı sıra aşil tendonundaki uzun süreli sakatlığı dolayısıyla İspanya’da tedavi gören Radamel Falcao ile tedavisine devam edilen Şener Özbayraklı maçın kadrosunda bulunmadı.

MARIO LEMİNA VE RYAN BABEL MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Galatasaray’da sakatlıkları geçen Mario Lemina ve Ryan Babel, Medipol Başakşehir maçına ilk 11’de başladı.

Ülkelerinin milli takımlarından sakat dönen Lemina ve Babel, yapılan tedavilerle karşılaşmaya yetiştirildi.

OKAN KOCUK YENİ TAKIMIYLA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray’daki ilk resmi maçına çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı bulunan Muslera’nın yerine kalede formayı sezon başında transfer edilen Okan Kocuk’a verdi.

HARRY KEWELL'A PLAKET TAKDİMİ YAPILDI

Karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın eski futbolcusu Harry Kewell’a plaket verildi.

Sarı-kırmızılı takımda 2008-2011 yıllarında üç sezon forma giyen Avustralyalı futbolcu plaketini, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın elinden aldı.

Taraftarların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu Kewell, saha içinde tribünleri selamladı.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR ŞEHİT ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI

Galatasaraylı taraftarlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla açtıkları pankartla şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz’ı andı.

Taraftarlar üzerinde "24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz" yazısının bulunduğu pankart açtı.

Medipol Başakşehir’de ise teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11’ine göre iki değişikliğe gitti.

Buruk, MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11’inde yer alan Berkay Özcan ve Fredrik Gulbrandsen’in yerine, sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci ile Mahmut Tekdemir’e ilk 11’de görev verdi.

SKRTEL KADRODA YER ALMADI

Medipol Başakşehir’de Slovak oyuncu Skrtel, sakatlığı nedeniyle bu maçta da kadroda yer almadı.

Tedavisi süren Skrtel, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından Galatasaray mücadelesinde de kadroya alınmadı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Danijel Aleksic de tam hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

MAHMUT TEKDEMİR, AZUBİKE VE MEHMET TOPAL İLK KEZ BİRLİKTE

Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, bu sezon ligde orta sahanın göbeğinde ilk kez Mahmut Tekdemir-Azubuike-Mehmet Topal üçlüsüne şans verdi.

Orta sahayı bu üç isimle güçlü tutmak isteyen Buruk, İrfan Can Kahveci’yi ise sol kanatta görevlendirdi.