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  3. Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi belli oluyor!

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi belli oluyor!

Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, Trabzonspor'un UEFA'dan ceza almasıyla birlikte Avrupa Lig'inde mücadele etme şansını buldu. Bugün çekilecek kuralarda sarı-kırmızılıların rakibi belli olacak. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri...

Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kuraları bugün çekilecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın da katılacağı turda muhtemel rakipler de belirlendi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonda beklentileri karşılayamayan ve sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza ve Türkiye Kupasını Alanyaspor'un kazanması ile Avrupa Ligine katılma şansını elde etmişti. 

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu kuraları bugün çekiliyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da katılacağı ikinci ön eleme turunda karşılaşmalar tek maç üzerinden 17 Eylül'de oynanacak. Beraberlik halinde uzatmalar ve penaltılara gidilecek. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi 31 Ağustos Pazartesi günü 14:00'de gerçekleştirilecek. 

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimine şampiyonlar grubundan katılacak olan Galatasaray 2. Grup'ta yer alacak. Seri başı olacak olan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri şu şekilde:

- Neftçi

- Locomotive Tiflis

- Maccabi Haifa / Zeljeznicar eşleşmesinin galibi
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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