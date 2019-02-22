Galatasaray’ın Avrupa macerası sona erdi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı. İlk maçta 2-1 yenildiği rakibiyle golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa'ya veda eden son Türk ekibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Diagne'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

61. dakikada sağ kanattan Pizzi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Ferro'nun kafayla indirdiği topa Felix'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

75. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun şutunu kaleci kaleci Vlachodimos kontrol etti.

Stat: Estadio da Luz

Hakemler: Ovidiu Hategan xx, Octavian Sovre xx, Sebastian Gheorghe xx

Benfica: Vlachodimos xx, Ferro xx, Dias xx, Almeida xx, Grimaldo xx, Pizzi xx (Appelt dk. 83 ?), Cervi xx (Silva dk. 59 x), Luis xx, Fernandes xx, Seferovic xx, Felix xx (Goncalves dk. 76 x)

Yedekler: Mile Svilar, Corchia, Zivkovic, Samaris

Teknik Direktör: Bruno Lage

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Donk x (Sinan Gümüş dk. 78 x), Ndiaye xx, Belhanda xx, Feghouli xx (Emre dk. 83 ?), Onyekuru xx (Yunus dk. 83 ?), Diagne x

Yedekler: İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ömer Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Marcao, Ndiaye (Galatasaray)

Kaynak: İHA