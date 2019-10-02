Galatasaray’ın Avrupa’daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Galatasaray'ın, Paris Saint Germain mağlubiyetle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamamıştı. (5 mağlubiyet, 3 beraberlik).

Paris Saint Germain maçından da mağlubiyet ile ayrılan Aslan'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti de 9 müsabakaya çıkmış oldu.

Kaynak: İHA