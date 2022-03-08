Galatasaray'ın Barcelona maçındaki kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans göstererek grubunu lider tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda İspanyol devi Barcelona ile eşleşmişti. Bu kapsamda ilk maçını deplasmanda oynayacak Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli oldu. Son karşılaşmalarda görev almayan Arda Turan kamp kadrosuna alınmazken cimbomda başka bir eksik görülmedi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Son 16 turundaki ilk maçına 10 Mart 2022 Perşembe günü çıkacak olan Galatasaray, hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yarın saat 11'de özel uçakla İspanya'ya gidecek olan Galatasaray kafilesi burada hazırlıklarına devam edecek. Cimbomun zorlu müsabakası saat 23.00'da Camp Nou'da oynanacak.

KADRO BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Barcelona maçı için kamp kadrosu ise şu şekilde:

Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey.