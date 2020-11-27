Süper Lig'in 10. haftasında Cumartesi akşamı Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da, maç kadrosu belli oldu. Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Arda Turan, Ryan Babel, Radamel Falcao ve Saracchi kadroda yer almıyor.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor karşılaşması için bugün saat 16.30’da sponsor Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a hareket edecek. Takım, daha sonra karayoluyla Rize’ye geçerek yarın akşam oynanacak müsabaka öncesinde Rize’de kampa girecek.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Galatasaray’ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.