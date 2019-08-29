Galatasaray'ın Devler Ligi fikstürü belli oldu! A grubu'ndaki ilk maçı onunla olacak
Sarı-Kırmızılı Takım, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki fikstürü belli oldu.
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki fikstürü belli oldu.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
Club Brugge - Galatasaray
Galatasaray - PSG
Galatasaray - Real Madrid
Real Madrid - Galatasaray
Galatasaray - Club Brugge
PSG - Galatasaray
Etiketler : Fikstür, CFlub Brugge
HABERE YORUM KAT