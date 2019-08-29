Galatasaray'ın Devler Ligi fikstürü belli oldu! A grubu'ndaki ilk maçı onunla olacak Sarı-Kırmızılı Takım, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki fikstürü belli oldu.

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Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü Club Brugge - Galatasaray

Galatasaray - PSG

Galatasaray - Real Madrid

Real Madrid - Galatasaray

Galatasaray - Club Brugge

PSG - Galatasaray Etiketler : Fikstür, CFlub Brugge



