Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

Son yıllarda geçirdiği hastalıklardan muzdarip olan ve sürekli olarak çeşitli tedaviler alan eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından da sıkıntı yaşamaya devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda beyninde tümör tespit edilen ve tedavi almaya başlayan 71 yaşındaki Cengiz'in bugün bir nöbet geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in mide kanseri olduğu biliniyordu. Cengiz bir süredir bununla ilgili tedavi görüyordu. 71 yaşındaki işadamının bir süredir mide ile ilgili ameliyatlar da geçirdiği geçirdiği biliniyordu. Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle 2020 nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz, 7 Mayıs 2020'de de beyin ameliyatı geçirmişti.

72 SAAT KRİTİK

Sürekli olarak hastaneye giden ve düzenli olarak kontrol edilen Mustafa Cengiz, bugün evindeyken nöbet geçirdi. Hemen ambulansa alınan Cengiz'in hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındığı ifade edildi. Doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre uyutulan ve sedasyon halinde olan Galatasaray eski başkanı için önümüzdeki 72 saatin çok kritik olduğu ifade edildi.