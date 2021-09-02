Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği varBeşiktaş, Mohamed Elneny için resmi teklifini Arsenal'e iletti!Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izleYarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün?Kazara Aşk 9. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 9. bölüm canlı izleInstagram çöktü, sosyal medya paylaşımlarla yıkıldı! Tweetler havada uçuştuSen Çal Kapımı 51. bölüm full, tek parça izle | Sen Çal Kapımı son bölüm izleAynur Aydın kendisini ifşa etti! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki takipçilerinin nefesini kesti!Twitter'da artık parayı veren düdüğü çalar! "Süper takip" adlı yeni özellik kullanılmaya başladı!Kayseri'de kan donduran cinayet: Her detayı korkunç! Ağabeyini ve onun eşini boğarak öldürüp tandıra gömdü
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

Burak Elmas'tan önceki Galatasaray Başkanı olan Mustafa Cengiz, uzun süredir devam eden hastalıklarını atlatamamıştı. Son gelen haberlere göre Cengiz, evinde geçirdiği nöbet sonucunda hastaneye kaldırıldı. Önümüzdeki 72 saatin çok kritik olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

Son yıllarda geçirdiği hastalıklardan muzdarip olan ve sürekli olarak çeşitli tedaviler alan eski Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından da sıkıntı yaşamaya devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda beyninde tümör tespit edilen ve tedavi almaya başlayan 71 yaşındaki Cengiz'in bugün bir nöbet geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

DAHA ÖNCE DE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in mide kanseri olduğu biliniyordu. Cengiz bir süredir bununla ilgili tedavi görüyordu. 71 yaşındaki işadamının bir süredir mide ile ilgili ameliyatlar da geçirdiği geçirdiği biliniyordu. Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle 2020 nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz, 7 Mayıs 2020'de de beyin ameliyatı geçirmişti.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

72 SAAT KRİTİK

Sürekli olarak hastaneye giden ve düzenli olarak kontrol edilen Mustafa Cengiz, bugün evindeyken nöbet geçirdi. Hemen ambulansa alınan Cengiz'in hastaneye götürülerek yoğun bakıma alındığı ifade edildi. Doktorlar tarafından yapılan açıklamaya göre uyutulan ve sedasyon halinde olan Galatasaray eski başkanı için önümüzdeki 72 saatin çok kritik olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT