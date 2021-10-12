Galatasaray'ın eski yıldızı önerdi, Fatih Terim listesine aldı! Cimboma Smail Prevljak tavsiyesi!

Transfer döneminde takıma bir forvet oyuncusu katmayı planlayan Galatasaray'ın transfer listesine yeni bir isim eklendi. Sarı kırmızılı ekibin eski yıldızlarından Misimovic, 26 yaşındaki Bosnalı futbolcu Smail Prevljak'ı cimboma önerdi. Bu öneriyi dikkate alan Fatih Terim'in oyuncuyu transfer listesine eklediği ve Galatasaraylı yöneticilerin de futbolcuyu takibine aldığı ifade edildi.

TERİM İZLEMEYE ALDI

Galatasaray'da oynadığı dönemde beklenilen performansı veremese de kulüple bağlarını koparmayan Misimovic, tecrübeli teknik adama bir isim önererek izleme tavsiyesinde bulundu. Bu sezon başında 3 milyon Euro'ya Salzburg'dan Eupen'e transfer olan Smail Prevljak'ın ismini alan Fatih Terim, Misimovic'in isteği üzerine Bosna'nın Kazakistan'ı 2-0 yendiği maçın geniş özetini izledi.

YARINKİ MAÇI İZLEYECEK

Söz konusu karşılaşmada Dzeko'nun yanında 2 gol atarak yıldızlaşan 25 yaşındaki oyuncu Fatih Terim'in beğenisini kazandı Bunun üzerine oyuncuyu listesine dahil eden Terim, yarın oynanacak olan Ukrayna-Bosna maçını da izleme kararı aldı.

Fatih Terim'in 1.87'lik Boşnak oyuncuyu yeniden beğenmesi durumunda yönetimden transferin şartlarının araştırılmasını istenecek. Prevljak, Eupen'de bu sezon çıktığı 10 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi

ALTERNATİF İSTİYOR

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kiralık olarak kadroda bulunuyor ve sezon sonunda sarı kırmızılı takımda kalma ihtimali zayıf görünüyor. Mbaye Diagne'nin de devre arasında transfer olma ihtimali bulunuyor. Mohamed'in de performansını yetersiz bulan Terim, forvete bir alternatif istiyor. Bu ismin Smail Prevljak olması şimdilik yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Smail Prevljak, kariyerinde Leipzig, Liegering, Salzburg, Mattersburg ve son olarak Eupen forması giydi. Golcü oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 178 maçta 82 gol atarken 30 da asist yaptı.