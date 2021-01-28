Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu! Mbaye Diagne kadroda yer almadı...

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda West Bromwich Albion'a transfer olduğu söylenen Mbaye Diagne, kadroda yer almadı. Konyaspor'a transfer olması gündemde olan Jesse Sekidika'da Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı.

Diagne ve Sekidika'nın kadroda bulunmamasının yanı sıra yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru, kamp kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü maçı için bugün saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Gaziantep'e giderek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan."