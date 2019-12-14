Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ
STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 20:00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN SPORTS
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill. (muhtemel)
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan
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