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Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ

STAT: Türk Telekom Stadı
SAAT: 20:00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN SPORTS

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Moke, Sedat Ağçay, Canteros, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Orgill. (muhtemel)

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

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