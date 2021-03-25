Fenerbahçe teknik direktörü kim oldu? Emre Belözoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Emre Belözoğlu teknik direktör mü oldu?Fenerbahçe Erol Bulut istifa etti mi, kovuldu mu, yollar ayrıldı mı son dakika 2021 ?Erol Bulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Erol Bulut kovuldu mu? | Erol Bulut istifa mı etti?Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine kim geldi? Fenerbahçe'de teknik direktör kim oldu?Son dakika | F.Bahçe'de Erol Bulut ile yollar ayrıldıNew York Valisi Cuomo ile ilgili şok iddia: Ailesi için koronavirüs testlerine özel erişim sağladıBir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izleAlev Alev 20. bölüm canlı izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izleSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 25 Mart 2021 PerşembeSurvivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Mart Perşembe
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte Hatayspor maçında forma giyecek sürpriz isimler...

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte Hatayspor maçında forma giyecek sürpriz isimler...

Galatasaray'da Hatayspor maçında tek forvetli sisteme geçecek. Cezalı Marcao ve Luyindama'nın yerine oynayacak isimler de belli oldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler...

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte Hatayspor maçında forma giyecek sürpriz isimler...

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan sarı kırmızı takımdaki son durum hakkında edindiği bilgileri A Spor canlı yayınında aktardı.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan Hatayspor maçında forma giymesi beklenen oyuncular hakkında bilgi veren Özcan  Teknik Direktör Fatih Terim'in 4-1-4-1 sistemiyle takımını sahaya süreceğini ifade ederek, Taylan Antalyalı ve Ryan Donk'un cezalı Marcao ve Luyindama'nın yerine stoperde görev alacağını kaydetti.

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte Hatayspor maçında forma giyecek sürpriz isimler...

FORVETTE KİM OYNAYACAK

Forvette Falcao'nun ilk 11'de sahaya çıkacağını ifade eden Özcan, Mısırlı genç forvet Mohamed'in maça yedek kulübesinde başlayacağını belirtti.

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte Hatayspor maçında forma giyecek sürpriz isimler...

GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ O OLACAK

Galatasaray'ın transfer politikası hakkında da bilgi veren  Özcan Galatasaray'ın bonservisi elinde olan futbolculara yöneleceğinin altını çizerek, sarı kırmızılıların Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patrick van Aanholt'a  1,750 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiğini söyledi. 

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte Hatayspor maçında forma giyecek sürpriz isimler...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT