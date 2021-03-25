Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte Hatayspor maçında forma giyecek sürpriz isimler...

Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan sarı kırmızı takımdaki son durum hakkında edindiği bilgileri A Spor canlı yayınında aktardı.

SİSTEM DEĞİŞİYOR

Galatasaray'ın Süper Lig'in 31.haftasında deplasmanda 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan Hatayspor maçında forma giymesi beklenen oyuncular hakkında bilgi veren Özcan Teknik Direktör Fatih Terim'in 4-1-4-1 sistemiyle takımını sahaya süreceğini ifade ederek, Taylan Antalyalı ve Ryan Donk'un cezalı Marcao ve Luyindama'nın yerine stoperde görev alacağını kaydetti.

FORVETTE KİM OYNAYACAK

Forvette Falcao'nun ilk 11'de sahaya çıkacağını ifade eden Özcan, Mısırlı genç forvet Mohamed'in maça yedek kulübesinde başlayacağını belirtti.

GALATASARAY'IN İLK TRANSFERİ O OLACAK

Galatasaray'ın transfer politikası hakkında da bilgi veren Özcan Galatasaray'ın bonservisi elinde olan futbolculara yöneleceğinin altını çizerek, sarı kırmızılıların Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patrick van Aanholt'a 1,750 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiğini söyledi.