Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci için yeni teklifi belli oldu! Bonservis bedeli arttırıldı...

Ara transfer döneminin Mesut Özil ile birlikte en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci'nin, transferin son günü gelmesine rağmen hangi takımda forma giyeceği netleşmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, açıkça belirterek istediği İrfan Can için Galatasaray yönetimi milli futbolcu için tüm şanslarını deniyor.

Başakşehir'in yüksek bonservis talepleri nedeniyle transferi bitiremeyen Galatasaray, Fenerbahçe'yi de bu transfer kendisine rakip olarak buldu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci için Göksel Gümüşdağ ile görüşerek teklifini iletti. Göksel Gümüşdağ ise Galatasaray'ın son teklifini dinleyeceklerini belirtti.

SON TEKLİF YAPILDI

Futbol muhabiri Ertan Süzgün'ün haberine göre, Galatasaray, İrfan Can Kahveci için teklifini yükselterek 7.5 milyon euroya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu bonservis bedelinin haricinde Martin Linnes'i de Başakşehir'e vereceklerini belirtti. Galatasaray'ın bu son teklifinin ardından Başakşehir'in yanıtı bekleniyor.