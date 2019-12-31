Galatasaray'ın istediği Marcelo Saracchi için resmi açıklama yapıldı!

RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, Galatasaray'ın sol bek transferinde anlaşmaya vardığı Marcelo Saracchi için açıklamalarda bulundu.

Krösche, Saracchi ile ilgili yaptığı açıklamada evrak işlerinin tamamlanması sonrası transferin duyurulacağını belirtti. Saracchi, "Galatasaray ile Saracchi için anlaşmaya vardık. Evrak işlerinin tamamlanmasını, birkaç kağıdın daha imzalanmasını bekliyoruz" dedi.

1.5 YILLIĞINA KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATACAK

Galatasray, 21 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak.

Galatasaray, RB Leipzig'in Temmuz 2018'de 12 milyon Euro'ya River Plate'ten satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.

Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan, genç futbolcu bu sezon 7 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 gol kaydetti. Saracchi'nin transferinin ardından 2.5 sezondur Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek. Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Saracchi, Galatasaray'da yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.