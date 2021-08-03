Galatasaray'ın Johnstone maçı için UEFA listesi açıklandı! Yeni transferlerin durumu belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme aşamasında veda ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Johnstone ile eşleşen Galatasaray'ın bu maç için UEFA'ya bildirdiği liste belli oldu. Sarı kırmızılı ekipte yeni transferler listede kendine yer buldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak olan Galatasaray'da üç yeni transfer UEFA listesine dahil edilirken, altı isim ise listede kendine yer bulamadı.
YENİ TRANSFERLER LİSTEDE
Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Patrick van Aanholt, UEFA listesine eklendi. Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor ve yeni transfer Alexandru Cicaldau ise listeye dahil edilmedi.
İLK MAÇ İÇERDE OYNANACAK
Galatasaray, St. Johnstone karşısında ilk maçını 5 Ağustos günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da oynanacak.