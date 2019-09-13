Galatasaray - Kasımpaşa maçının 11'leri belli oldu!

Milli maç arasının ardından Süper Lig'de perde Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşması ile start veriyor.

Sarı-Kırmızılı Takımın sahasında iki ekip 8. kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray ve Kasımpaşa arasında toplamda 31. karşılaşma sahne alacak.

MAÇIN 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagattomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, İlhan Depe, Hajrodinovic, Quaresma, Thiam.

Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 19'unu Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan 8 maçta sarı-kırmızılılar 6, lacivert-beyazlılar 2 kez galip geldi. Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bu akşam 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

4. haftanın açılış maçında gözler Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao'da olacak...