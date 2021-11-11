Galatasaray'ın maç tekrarı başvurusu olumsuz sonuçlanacak! Sebebi o kuralda saklı!

UEFA Avrupa E grubu maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Maç içerisinde hakemin rakip futbolcuya iki kez sarı kart göstermesine rağmen kırmızı kart çıkarmamasının üzerine maçta kural hatası olduğunu ifade eden sarı kırmızılı ekip, maç tekrarı başvurusunda bulunmuştu. Gelen son bilgilere göre ise, UEFA'nın kural kitabında yer alan bir maddeye göre cimbomun o itirazı olumsuz sonuçlanacak.

AÇIKLAMA YAYINLAMIŞTI

Galatasaray, yaptığı itiraz başvurusuyla ilgili, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

BAŞVURU GÖRÜŞÜLMEDİ

Ortaya atılan iddiaya göre Galatasaray'ın başvurusu UEFA'da görüşülmedi. UEFA, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılması gerektiği için sarı kırmızılıların başvurusunu değerlendirmeye almadı.

"24 SAAT İÇİNDE İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPTİR"

Konuyla ilgili kuralın UEFA'nın yayınladığı Avrupa Ligi Yönetmeliği'nin 53. maddesinde yer aldığı öğrenildi. Söz konusu maddede, "Katılımcı kulüpler, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, söz konusu maçın bitiminden itibaren 24 saat içinde bir maç sonucunun geçerliliğine itiraz etme hakkına sahiptir." ifadeleri yer alıyor.