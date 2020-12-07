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Galatasaray'ın maçı neden yok? Galatasaray neden oynamıyor? BAY geçmek nedir?

Süper Lig'de 12. hafta fikstürü belli oldu. Bu haftayı BAY geçecek takımın Galatasaray olduğu belirlendi. Peki, Galatasaray'ın maçı neden yok? Galatasaray neden oynamıyor? BAY geçmek nedir? İşte detaylar...

Galatasaray'ın maçı neden yok? Galatasaray neden oynamıyor? BAY geçmek nedir?

Süper Lig'de son haftalarda oldukça iyi bir çıkış gösteren Fatih Terim ve ekibi, son 6 haftada 5 maçını kazandı 1 maçta ise berabere kaldı. Son yenilgisini 6 hafta önce alan Galatasaray, ligde 11. hafta maçını da Hatayspor'a karşı 3-0 kazandı. Sıralamada Alanyaspor'u yakalayarak eşit puana gelen sarı-kırmızılar, 12. haftayı BAY geçecek. Bu haftanın ardından ise Türkiye Kupasında Darıca Gençlerbirliği'ni Türk Telekom Arena'da 15 Aralık Salı günü ağırlayacak. Peki, Galatasaray'ın maçı neden yok? Galatasaray neden oynamıyor? BAY geçmek nedir? İşte detaylar...

GALATASARAY'IN MAÇI NEDEN YOK? GALATASARAY NEDEN OYNAMIYOR?

Sezon başında TFF'nin aldığı karara göre, Süper Lig'de takım sayısı 21'e çıkarılmıştı. Böylelikle ligde her hafta 10 maçın oynanması gerektiği görülmüştü. Dolayısıyla bir takımda dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maç yapmadığı fikstürde, Galatasaray'da 12. haftayı maç yapmadan geçecek. 

BAY GEÇMEK NEDİR?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de ‘Bay geçmek’ ifadesi kullanılır. Yani tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için ‘bay geçti’ denir.

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

11.12.2020 Cuma
19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR          

12.12.2020 Cumartesi
13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.          
16:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.          
16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.          
19:00 MKE ANKARAGÜCÜ - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR          
19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR          

13.12.2020 Pazar
13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ          
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.          
19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.          

14.12.2020 Pazartesi
19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR          
 

Onur Çelik
Spor Editörü


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