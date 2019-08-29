Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar yarın saat 19.00'da Monaco'da çekilecek kura çekimiyle belirlenecek. 4. torbadan kura çekimine girecek olan sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Kura çekimi öncesi torbalarda yer alan takımlar şöyle:

1. Torba:

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern München

Paris Saint-Germain

Zenit

2. Torba:

Real Madrid

Tottenham

Napoli

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk

Ajax

Benfica

3. Torba:

Inter

Olympique Lyonx

Valencia

Bayer Leverkusen

RB Salzburg

Olympiakos

Club Brugge

Dinamo Zagreb

4. Torba:

Galatasaray

Atalanta

Lille

Lokomotiv Moskova

Slavia Prag

Kızılyıldız

Genk

Leipzig

Kaynak: İHA