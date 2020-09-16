Galatasaray'ın Nefçi Bakü maç kadrosu açıklandı!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde eden Galatasaray, ilk maçını Nefçi Bakü karşısında oynayacak. Sezona Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan sarı-kırmızılılar, oynanılan oyunla taraftarını memnun etmişti. Moralli bir şekilde Azerbaycan'a gidecek olan Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Azerbaycan ekiplerinden Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Fatih Terim tarafından belirlenen 20 kişilik aday kadroda Oghenekaro Etebo, Yunus Akgün ve Ali Yavuz Kol yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Azerbaycan kafilesi şu isimlerden oluştu:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.