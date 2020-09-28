Galatasaray'ın rakibi Rangers, liginde namağlup lider!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray, grup aşaması için son eleme maçını Rangers karşısında oynayacak. İskoçya'nın önemli takımlarından olan Rangers'ın başında ise Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard var. 2018 yılından beri takımın başında olan Gerrard, bu sezon takımıyla birlikte namağlup serisini sürdürüyor. Ligdeki 7. galibiyetini alan Rangers, 23 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

İskoçya Ligi'nde 9. hafta maçında, Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

"GALATASARAY, DÜNYA ÇAPINDA OYUNCULARA SAHİP"

Galatasaray'ın rakibi olan Rangers'ın Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray eşlemesini değerlendirdi. Gerrard, "Eminim favori olacaklar. Dünya çapında oyunculara sahip, Şampiyonlar Ligi takımı olan dev bir kulüp" dedi.

Rangers'ın hocası, maçla ilgili olarak da, "Onların kendi sahalarında ve deplasmanda hangi sistemi oynadıklarıyla ilgili biraz daha bilgi edinmemiz gerekecek. Bunun üzerine bu hafta çok çalışma yapacağız. Dev bir kulüpten bahsettiğimizi söylemeye gerek yok. Perşembe günü onlara saygı duyacağız" diye konuştu.

"Elemelerde ilerledikçe işlerimiz daha da zorlaşıyor" diyen Gerrard, "Her aşamada rakibimizin bireysel ve toplu olarak kalite seviyesi yükseliyor. Eminim favori onlar olacak. Galatasaray, dünya çapında oyuncuları olan Şampiyonlar Ligi seviyesinde dev bir kulüp. Ancak en iyi performansımızı sergilememiz gerekiyor. Her şeyimizi vermeliyiz ondan sonra da ne olacağını görmeliyiz" açıklamalarıyla temkinli konuştu.

"IANIS HAGİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Galatasaray efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi'nin formasını giydiği Rangers, sarı kırmızılıların rakibi. Bir dönem Galatasaray'da idmanlara çıkan ve top toplayıcılık yapan Ianis Hagi ile ilgili konuşan Gerrard, "Ianis'in hikayesine saygı duyuyorum ama tüm saygım bununla ilgili değil. Bu sadece Rangers ve Galatasaray'la ilgili. Ianis şu anda çok iyi ve güçlenerek daha da iyi olacak. Yaratıcılık ve skor anlamında öne çıkmaya başladı. Ondan çok memnunuz. Maçtan başka bir şey düşünmesini istemiyoruz. Sadece 90 dakikaya odaklanıp bizim için en iyi performansını vermeli." ifadelerin kullandı.