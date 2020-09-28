Star TV yayın akışı Salı | Star TV bugün ne var? 28 Eylül Salı yayın akışıEskişehirspor'da Teknik Direktör Mustafa Özer ile yollar ayrıldıSümer Ezgü'ye aracında yavru kedi sürpriziBakım personeline koronavirüs eğitimiEvlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldürdüBlecik'te otomobile silahlı saldırıSahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı| Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? Başvuru şartları neler?Kalp sağlığınız korumak için bu önerileri mutlaka uygulayın!Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Kolaylı'dan Ermenistan'a kınamaBelhanda, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Nice ile anlaştı iddiası
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'ın rakibi Rangers, liginde namağlup lider!

Galatasaray'ın rakibi Rangers, liginde namağlup lider!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesinde karşılaşacağı Rangers, ligdeki son maçta Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti. Rangers, bu sonuçla İskoçya Ligi'nde namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'ın rakibi Rangers, liginde namağlup lider!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veren Galatasaray, grup aşaması için son eleme maçını Rangers karşısında oynayacak. İskoçya'nın önemli takımlarından olan Rangers'ın başında ise Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard var. 2018 yılından beri takımın başında olan Gerrard, bu sezon takımıyla birlikte namağlup serisini sürdürüyor. Ligdeki 7. galibiyetini alan Rangers, 23 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. 

İskoçya Ligi'nde 9. hafta maçında, Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

Galatasaray'ın rakibi Rangers, liginde namağlup lider!

"GALATASARAY, DÜNYA ÇAPINDA OYUNCULARA SAHİP"

Galatasaray'ın rakibi olan Rangers'ın Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray eşlemesini değerlendirdi. Gerrard, "Eminim favori olacaklar. Dünya çapında oyunculara sahip, Şampiyonlar Ligi takımı olan dev bir kulüp" dedi.

Rangers'ın hocası, maçla ilgili olarak da, "Onların kendi sahalarında ve deplasmanda hangi sistemi oynadıklarıyla ilgili biraz daha bilgi edinmemiz gerekecek. Bunun üzerine bu hafta çok çalışma yapacağız. Dev bir kulüpten bahsettiğimizi söylemeye gerek yok. Perşembe günü onlara saygı duyacağız" diye konuştu.

"Elemelerde ilerledikçe işlerimiz daha da zorlaşıyor" diyen Gerrard, "Her aşamada rakibimizin bireysel ve toplu olarak kalite seviyesi yükseliyor. Eminim favori onlar olacak. Galatasaray, dünya çapında oyuncuları olan Şampiyonlar Ligi seviyesinde dev bir kulüp. Ancak en iyi performansımızı sergilememiz gerekiyor. Her şeyimizi vermeliyiz ondan sonra da ne olacağını görmeliyiz" açıklamalarıyla temkinli konuştu.

"IANIS HAGİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Galatasaray efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi'nin formasını giydiği Rangers, sarı kırmızılıların rakibi. Bir dönem Galatasaray'da idmanlara çıkan ve top toplayıcılık yapan Ianis Hagi ile ilgili konuşan Gerrard, "Ianis'in hikayesine saygı duyuyorum ama tüm saygım bununla ilgili değil. Bu sadece Rangers ve Galatasaray'la ilgili. Ianis şu anda çok iyi ve güçlenerek daha da iyi olacak. Yaratıcılık ve skor anlamında öne çıkmaya başladı. Ondan çok memnunuz. Maçtan başka bir şey düşünmesini istemiyoruz. Sadece 90 dakikaya odaklanıp bizim için en iyi performansını vermeli." ifadelerin kullandı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT