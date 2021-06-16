UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu için kura çekimi yapıldı. Ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın da rakibi belli oldu. Bu kapsamda temsilcimizin rakibinin kim olduğunu merak edenler Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme rakibi kim oldu 2021? Galatasaray hangi takımla eşleşti? sorularının yanıtını merak ediyor. İşte detaylar...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME RAKİBİ KİM OLDU 2021?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Hollanda ekibi PSV Eindhoven oldu. Temsilcimiz 2.Ön Eleme Turu'ndaki ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş maçı ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Sarı kırmızılılar PSV Eindhoven'ı geçmesi durumunda 3. ön eleme turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray rakibini geçemezse UEFA Avrupa Liginde 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİNDE HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Galatasaray, Şampiyonlar Liginde eşleştiği PSV Eindohven ile şimdiye kadar oynadığı 7 maçta 5 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maçta ise rakibine yenildi.

Galatasaray: 7 maç, 5 mağlubiyet, 2 galibiyet

Fenerbahçe: 7 maç, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 3 galibiyet

Beşiktaş: 2 maç, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik

Trabzonspor: 2 maç, 2 mağlubiyet

Sivasspor: 1 maç, 1 mağlubiyet