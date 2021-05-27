Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri beli oldu UEFA Şampiyonlar Liginde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray'ın ikinci ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

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Süper Lig'de sezonu 84 puanla Beşiktaş'ın averajla gerisinde ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye'yi Şampiyonlar Liginde temsil etmeye hak kazanan Galatasaray, ikinci ön eleme turundan turnuvaya katılacak. UEFA'nın açıklamasına göre Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz tarihlerinde ,rövanş mücadeleleri ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİNDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ Galatasaray'ın 2. ön eleme turunda karşılaşabileceği takımlar İskoçya'nın köklü kulübü Celtic, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Hollanda ekibi PSV Eindhoven ve Çekya ekibi Sparta Prag oldu. Sarı-kırmızılıların rakibi, UEFA'nın İsviçre'deki merkezi olan Nyon'da16 Haziran'da yapılacak kura çekimi ile netleşecek Tayfun Altuntaş Editör UEFA Şampiyonlar Ligiön eleme