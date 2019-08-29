Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor, torbalar kesinleşti. Kura çekimi saat 19:00'da Monaco'da yapılacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da gerçekleşecek kura sonrası belli olacak.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Play-off turunun tamamlanmasıyla bütün torbalar kesinleşti.
İŞTE SARI-KIRMIZILI TAKIMIN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA: Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, PSG, Liverpool, Chelsea, Zenit
2. TORBA: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakthar, Tottenham, Benfica, Ajax
3. TORBA: Leverkusen, Salzburg, Valencia, Inter, Lyon, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Club Brugge
4. TORBA: Genk, GALATASARAY, Kızılyıldız, RB Leipzig, Lokomotiv Moskova, Atalanta, Lille, Slavia Prag
Etiketler : UEFA
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