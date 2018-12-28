Galatasaray'ın Serdar Aziz kararı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Serdar Aziz için karar verildi. Sarı-kırmızılı kulübün deneyimli oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde Serdar Aziz'in menajeri ile görüşme sağlayan Galatasaray Yönetimi, deneyimli oyuncunun kendisine kulüp bulmasını istedi. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve Serdar Aziz'in kendisine kulüp bulduğu taktirde takımdan ayrılacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Serdar Aziz'den arşiv görüntüler

DHA