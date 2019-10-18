Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Milli maçlar sebebiyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de heyecan başlıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u sahasında ağırlıyor..
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN SİVASSPOR İLK 11'İ
Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Babel, Emre Mor, Andone
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