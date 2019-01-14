Galatasaray'ın transfer ettiği Marcao kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri ne?

Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği Marcao, Sarı Kırmızılı taraftarların araştırdığı isim olmaya başladı. Defans bölgesine takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Marcao için temassa geçti. 1,85 boyundaki savunmacı ile görüşmelere başlayan kulüp, KAP'a bildirim yaptı. Peki, Marcao kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

Marcao, transfer dönemi içerisinde Galatasaray ile adı anılan futbolcular arasında yer alıyor. Stoper mevkisinde forma giyen Brezilyalı oyuncu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), 1,85 boyu ve sol ayağı ile mevkisinde dikkat çekiyor. Peki, Marcao kimdir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MARCAO KİMDİR?

Marcao, 5 Haziran 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelmiştir. Futbola Brezilya liginde mücadele eden Atletico Paranaense formasıyla başlayan Marcao, yine aynı ligde yer alan AC Goianiense (GO) takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Bir müddet burada forma giydikten sonra bu kez Portekiz'in Rio Ave FC takımına kiralık olarak gönderilen Marcao, geçtiğimiz transfer döneminde Chaves forması giymeye başlamıştı.