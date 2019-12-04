Galatasaray'ın Tuzlaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u ağırlayacak. Galatasaray - Tuzlaspor maçında Sarı-Kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u ağırlayacak.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Nagatomo, Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emre Mor
GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Tuzlaspor maçı 20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Maç A Spor kanalında naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu.
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