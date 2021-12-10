Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte çekilecek en kolay ve en zor takımlar

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, E grubundaki son maçında Lazio'ya karşı saha çıktı ve 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grupta oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla namağlup bir şekilde son 16 turuna yükseldi. Cimbomun bu turda eşleşeceği muhtemel rakipleri de belli oldu.

CİMBOM, SERİBAŞI OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takım, play-off'tan çıkacak 8 takım ile eşleşecek. Ayrıca liderler çekilen kurada seri başı olacak ve rövanş karşılaşmasını evinde oynayacak. Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanş müsabakaları 17 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin belli olması için oynanacak play-off karşılaşmaları 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar:

Real Sociedad

Rangers

Olympiakos

Napoli

Lazio

Braga

Dinamo Zagreb

Real Betis

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

RB Leipzig

Porto

Dortmund

Sheriff

Barcelona

Atalanta

Sevilla

Zenit