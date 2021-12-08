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  3. Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev kimdir, nereli, kaç yaşında?

Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev kimdir, nereli, kaç yaşında?

Galatasaray'da CEO olarak göreve getirilen Hande Ocak Başev'in biyografisi merak konusu oldu. Peki Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev kimdir, nereli, kaç yaşında? Cevaplara haberimizde yer verdik...

Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev kimdir, nereli, kaç yaşında?

Galatasaray'da yürüttüğü çeşitli görevlerin yanı sıra sarı kırmızılı ekipte CEO'luk görevine getirilen Hande Ocak Başev futbolseverler tarafından en çok araştırılan kişiler arasında yer alıyor.

Peki Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte o soruların cevapları...

GALATASARAY'IN YENİ CEO'SU HANDE BAŞEV KİDMİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sarı kırmızılı ekipte güncel olarak Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı görevlerini yürüten Hande Ocak Başev'in, bu görevlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarına İcra Kurulu Başkanı/CEO olarak atandığı açıklandı.

Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ile tamamlayan Hande Ocak Başev, iş yaşamına ilk olarak Arthur Andersen’da Analist olarak başladı. Daha sonra ise Accenture’da Danışman ve Arıkanlı Holding’de İş Geliştirme ve Proje Koordinasyon Direktörü görevini yürüttü.

Galatasaray'ın yeni CEO'su Hande Ocak Başev kimdir, nereli, kaç yaşında?

İstanbul, Londra, Dubai ve Moskova’da kurduğu ofisleriyle yönetim danışmanlığı yönünde hizmet sunan Başev, Quattro Business Consulting çatısı altında; yerel ve uluslararası şirketlerde strateji geliştirme, yeniden yapılanma, organizasyonel gelişim ve insan kaynakları sistemlerinin kurulması, yazılım projelerinin yönetimi, kurumsal performans yönetimi, müşteri stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi birçok farklı alanda başarılı projelere imza atarak adından söz ettirdi.

Londra’da dünyanın en büyük dijital pazarlama ağı olan WSI Dijital Pazarlama Hizmetlerinin Londra ve İstanbul Ülke Direktörlüğü’nü de yürüten Başev,  Türkiye’nin ilk nöropazarlama araştırma şirketi ThinkNeuro’nun da ortağıdır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Başev; Networkdry, Thinkneuro ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. 

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