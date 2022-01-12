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Galatasaray'ın yeni iletişim müdürü Emrah Kayalıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrah Kayalıoğlu hangi görevlerde bulundu?

Galatasaray'da yeni iletişim müdürü olan Emrah Kayalıoğlu'nun biyografisi merak ediliyor. Peki Emrah Kayalıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrah Kayalıoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte cevaplar...

Galatasaray'ın yeni iletişim müdürü Emrah Kayalıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrah Kayalıoğlu hangi görevlerde bulundu?

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından takımda idari kademede görev yapan Mert Çetin, Eray Sözen ve Fahri Yılmaz gibi isimlerle de yolların ayrılacağı öne sürülmüştü. Yaşanan yeni gelişmelerle birlikte iletişim müdürlüğüne Emrah Kayalıoğlu getirildi. Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları ise Emrah Kayalıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrah Kayalıoğlu hangi görevlerde bulundu? Sorularını merak ederek araştırmaya koyuldu. İşte cevaplar...

GALATASARAY'IN YENİ İLETİŞİM MÜDÜRÜ EMRAH KAYALIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1987 yılından beri spor medyasının dergi ve gazete gibi yazılı, ayrıca dijital, görsel (TV) ve işitsel (radyo) alanlarında muhabir, editör, yönetici ve yorumcu olarak çalışan Emrah Kayalıoğlu'nun doğum tarihi ve nereli olduğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Galatasaray'ın yeni iletişim müdürü Emrah Kayalıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrah Kayalıoğlu hangi görevlerde bulundu?

EMRAH KAYALIOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Emrah Kayalıoğlu, Cumhuriyet Gazetesi, Para Dergisi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi gibi kurumlarda muhabirlik ve editörlük yaptı. 2008 yılında Türkiye'nin yarıfinal oynadığı Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın öncesinde ve organizasyon boyunca A Milli Futbol Takımı'nın medya direktörü olan Kayalıoğlu, sonrasında ise SABAH Gazetesi, NTVSPOR ve Lig Radyo gibi kurumlarda çeşitli spor gazeciliği görevlerini icra etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Kayalıoğlu'na teklif götürdüğü ve bu teklifin kabul edilmesinin ardından Emrah Kayalıoğlu'nun cimbomda yeni iletişim müdürü olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın yeni iletişim müdürü Emrah Kayalıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrah Kayalıoğlu hangi görevlerde bulundu?

Ramazan Sarı
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