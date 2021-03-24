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  3. Galatasaray'ın yeni sol beki Leeds United'dan geliyor! Ezgjan Alioski ile anlaşma tamam

Galatasaray'ın yeni sol beki Leeds United'dan geliyor! Ezgjan Alioski ile anlaşma tamam

Galatasaray'ın Leeds United takımında forma giyen Ezgjan Alioski ile yeni sezon için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni sol beki Leeds United'dan geliyor! Ezgjan Alioski ile anlaşma tamam

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Galatasaray şimdiden yeni sezonun takımını kurmak için çalışmalara başladı. Football Insider'da yer alan habere göre Leeds United takımı Makedonyalı sol bek oyuncusu Ezgjan Alioski'nin sözleşme yenileme görüşmelerinden olumlu sonuç alamadı. Habere göre 29 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibinden ayrılacağı ifade edildi. 

Leeds United kaynaklarına göre oyuncunun Galatasaray ile anlaşma sağladığı belirtildi. Galatasaray bu transferi gerçekleştirerek sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Saracchi'nin yerini doldurmayı planlıyor.

Galatasaray'ın yeni sol beki Leeds United'dan geliyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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