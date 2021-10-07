Galatasaray'ın yeni stadyum isim sponsoru Katar'dan!

Geçtiğimiz günlerde 11 yıl boyunca stat isim sponsorluğu konusunda yaşadıkları birliktelik sona eren Galatasaray ve Türk Telekom'un yolları ayrılmıştı. 11 yıllık sponsorluk süresinde tam 14 kupa kazanan Galatasaray'ın yeni stat sponsoru merak edilirken, yeni anlaşma konusunda da bilgiler geldi. Buna göre Galatasaray, Katar havayolu şirketi Qatar Airways ile anlaşma sağlandı.

TOPLAM 100 MİLYON DOLAR

5+5 sene olarak yapılması planlanan anlaşma çerçevesinde ilk etapta Galatasaray'ın kasasına 50 milyon dolar gireceği ve bunun da kulübün elini ekonomik anlamda büyük oranda rahatlatacağı ifade edildi.

Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacağı ve opsiyonun da kullanılması halinde Galatasaray'ın kasasına toplamda 100 milyon dolar gelir gireceği ifade edildi.