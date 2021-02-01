Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes için havalimanında ambulans bekletildi

Ocak ayı transfer döneminin son günlerine doğru art arda yeni transferleri açıklayan Galatasaray, son olarak Portekizli genç oyuncu Gedson Fernandes'i KAP'a bildirdi. Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ile de anlaşan sarı-kırmızılılar, Gedson Fernandesle birlikte 6'ıncı transferini yaptı.

Gece saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen genç oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirileceği söyleniyordu.

İHA'nın haberine göre, 22 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak birazdan İstanbul'a indi. Portekizli futbolcuyu almaya gelen ambulans da alanda hazır bekletildi.

Gedson Fernandes, takımla birlikte idmanlara çıkmak için karantina süresinin tamamlanmasını bekleyecek.

TRANSFERDE FATİH TERİM FAKTÖRÜ

Fatih Terim, Gedson Fernandes transferinin tamamlanması için yoğun çaba sarf etti. Deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Rui Costa ve yakın ilişkilerinin olduğu bilinen Jose Mourinho ile görüşme sağlayarak transferde kolaylık sağlanmasını istedi.