Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in karantinası devam ediyor!

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, yeni transfer Gedson Fernandes, karantina süresinin devam etmesi nedeniyle alınmadı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından açıklanan idman raporu şöyle:

"Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas drilleri üzerinde duruldu.

Antrenmanın bu bölümünde son lig maçında tam süre alan oyuncular çalışmalarını tamamlarken son bölümde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı."

Sofiane Feghouli'nin tedavisinin ardından salonda ve sahada takımdan ayrı özel çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Karantina süreci devam eden Gedson Fernandes, antrenmanda yer almadı"

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.