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  3. Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Barcelona B takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. İspanyol eldiven basına verdiği ilk demeçte Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena İstanbul'a geldi

Sarı kırmızılılar, Barcelona B takımında forma giyen 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. İspanyol kaleci sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena İstanbul'a geldi

Bafetimbi Gomis ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray kaleci transferini de tamamladı. Galatasaray Muslera'nın eksikliğinde İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten beklediği verimi alamamıştı. Kale 22 yaşındaki İspanyol file bekçi Inaki Pena'ya teslim edilecek.

İspanyol eldivenin uçağı gece 23.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Oyuncunun sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena İstanbul'a geldi

"MUSLERA'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİM"

Pena, havalimanında yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

''Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Fernando Muslera gibi bir oyuncuyla oynamak çok mutluluk verici, ondan çok şey öğrenebilirim. Galatasaray'daki geleceğim şu an için belirsiz, bilmiyorum.''

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena İstanbul'a geldi

3 milyon euro değerindeki genç kaleci henüz Barcelona A takımı ile hiç maça çıkmadı. 

Galatasaray'ın şu anki teknik direktörü Domenec Torrent ise Barcelona B Takımı'nda Guardiola'nın yardımcılığını üstlenmişti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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