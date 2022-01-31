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  3. Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? Inaki Pena hangi takımlarda oynadı, ne kadar maaş alacak?

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? Inaki Pena hangi takımlarda oynadı, ne kadar maaş alacak?

Galatasaray kaleci transferi için Inaki Pena ismiyle anlaşma sağladı. Taraftarlar ise internette Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? Inaki Pena hangi takımlarda oynadı, ne kadar maaş alacak? sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? Inaki Pena hangi takımlarda oynadı, ne kadar maaş alacak?

Galatasaray kulübü, bir süredir devam eden kaleci transferi arayışını Inaki Pena'yı kadrosuna katarak noktaladı. Taraftarlar ise yeni transfer hakkında bilgi edinmek amacıyla internet arama motorlarında Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? Inaki Pena hangi takımlarda oynadı, ne kadar maaş alacak? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ INAKİ PENA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena 2 Mart 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya gelmiştir. Henüz 22 yaşında olan ve gelecek vaat eden genç futbolcu profesyonel kariyerine kariyerine Villarreal altyapısında başladı. Daha sonra ise Barcelona'nın altyapı takımları tarafından yeteneği fark edilen oyuncu transfer edildi ve kariyerine burada devam etti. Transfermark verilerine göre Pena'nın güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? Inaki Pena hangi takımlarda oynadı, ne kadar maaş alacak?

INAKİ PENA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Genç futbolcu henüz 13 yaşındayken Villareal altyapısından FC Barcelona'nın La Masia takımına transfer oldu. Barcelona'nın genç takımlarında gösterdiği başarılı performans nedeniyle sözleşmesi sürekli olarak yenilenen futbolcu İspanya'yı da 16 yaş altı , 17 yaş altı , 18 yaş altı ve 19 yaş altı seviyelerinde defalarca kez temsil etti.

Torrent’in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Ricard Segarra tarafından yönetime önerilen Inaki Pena'nın maaşı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakla beraber gündeme gelen diğer kalecilere oranla daha düşük bir maaşla Galatasaray'ın formasını giyeceği ifade edildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir, nereli, kaç yaşında? Inaki Pena hangi takımlarda oynadı, ne kadar maaş alacak?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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