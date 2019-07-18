Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'da
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.
Afrika'nın Fildişi Sahili ülkesinden İstanbul Havalimanı'na gelen İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Seri'yi, Sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı.
Fildişi Sahilli oyuncunun bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Seri'nin havalimanından çıkışı
- Taraftarlardan görüntüler
- Futbolcunun havalimanından ayrılması
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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