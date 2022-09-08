Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir sosyal medyayı salladı! İngilizce soruya Türkçe yanıt verdi: "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun"

Galatasaray'ın kadrosuna kattığını açıkladığı Yusuf Demir'in muhabirin kendisine İngilizce soru yöneltmesi üzerine Türkçe cevap vererek," Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" dedi. Yusuf Demir'in ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Transfer sezonun son saatlerini hareketli geçiren Galatasaray, geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı takımın 6 milyon EURO bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği futbolcu, dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir sosyal medyayı salladı! İngilizce soruya Türkçe yanıt verdi: Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun

İNGİLİZCE SORDU, TÜRKÇE CEVAPLADI

Uçaktan inmesinin ardından muhabirlerin mikron uzattığı genç yıldız, bir muhabirin kendisine İngilizce soru yöneltmesi sonrası verdiği cevapla gündem oldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir sosyal medyayı salladı! İngilizce soruya Türkçe yanıt verdi: Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Muhabirin İngilizce sorduğu, "Transferinle ilgili ne düşünüyorsun?" sorusu sonrası bir süre sessiz kalan Demir, "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" dedi. Demir'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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