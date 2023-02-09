Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm

Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, depremzedelere destek için yardım yaptığını belirterek, "Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Galatasaray'ın yeni transferinden deprem desteği: Türk halkı için çok üzgünüm

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve Türkiye’yi derinden etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşlar anısına bir video yayınladı. Hazırlanan videoda Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan da unutulmadı. Muhammed'in sosyal medya hesabından son paylaşımı Nicolo Zaniolo'nun transferi ile ilgiliydi.

"ESKİSİNDEN DE DAHA GÜÇLÜ OLALIM"

Sarı-kırmızılıların paylaştığı videoda, yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo yer aldı. Zaniolo, depremlerden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Muhammed için çok üzüntülüyüm ve de tüm Türk halkı için. Destek için ben yardımımı yaptım. Hepimiz katkıda bulunalım ve birlikte eskisinden daha güçlü olalım" dedi.

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