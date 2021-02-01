Galatasaray'ın yeni transferleri Yedlin ve Mostafa Mohamed, İstanbul'a iniş yaptı!

Süper Lig'de ara transfer döneminin son gününe girilmişken Galatasaray'dan art arda hamleler geldi. Daha önce KAP'a bildirilen Mısırlı golcü oyuncu Mostafa Mohamed ve Amerikalı sağ bek oyuncusu DeAndre Yedlin, özel uçaklarla İstanbul'a getirildi. Sarı-kırmızılılar, Yedlin ve Mohamed'in dışında Portekizli genç oyuncu Gedson Fernandes'i de KAP'a bildirdi. Genç oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

MOHAMED KİRALIK, YEDLİN BEDELSİZ

Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek'te forma giyen 23 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed, 1,5 yıllığına sarı-kırmızılılara kiralandı.

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen Amerikalı sağ bek oyuncusu Yedlin ise bedelsiz olarak Galatasaray'a katıldı.

GEDSON FERNANDES BUGÜN GELİYOR

Galatasaray'ın dün akşam saatlerinde görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar, bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek genç oyuncunun ambulans uçak ile İstanbul'a getirilmesini istedi. Galatasaray, oyuncuyu gün içerisinde Londra'dan İstanbul'a getirecek.

Gedson Fernandes, İstanbul'a geldikten sonra doğrudan sponsor hastaneye götürülecek ve oyuncuya Kovid-19 testi yapılacak. Kovid-19 testinin negatife dönmesi ya da pozitif çıkması durumunda oyuncu belirlenen kurallar çerçevesinde karantinaya alınacak.