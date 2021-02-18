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  3. Galatasaray'ın yıldızı Mohamed'e Crystal Palace kancası!

Galatasaray'ın yıldızı Mohamed'e Crystal Palace kancası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın ara transfer döneminde Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi transfer ettikten sonra bu kez de Mostafa Mohamed'i izlemek için gözlemci göndereceği iddia edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Mohamed'e Crystal Palace kancası!

Devre arası transfer döneminde Mısır'ın Zamalek takımından 1,5 yıllığına kiralık olarak transfer edilen Mostafa Mohamed büyük kulüplerin ilgisi çekmeye başladı. Çıktığı dört maçta 4 gol atan yıldız futbolcu için transfer iddiası gündeme düştü. Buna göre Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Mohamed'i izlemek için gözlemci gönderecek.

İngilizlerin yeni gözdesi Mostafa Muhammed

AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAKLAR

Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 maçta da gol atmayı başaran ve hücumdaki performansı göz dolduran 23 yaşındaki forvet, İngiltere Premier lig ekiplerinden Crystal Palace, Mısırlı forveti takip etmeye başladı.

Crystal Palace'nin oyuncu izleme komitesi Aytemiz Alanyaspor maçından itibaren Mostafa Mohamed'i izleyecek. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 24 maçta sadece 27 gol atan İngiliz ekibi önümüzdeki yaz kadrosuna etkili bir forvet takviyesi yapmak istiyor.

Galatasaray'ın yıldızı Mohamed'e Crystal Palace kancası!Galatasaray'ın yıldızı Mohamed'e Crystal Palace kancası!

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