Galatasaraylı Donk Beşiktaş derbisinde yok
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, oğlunun ameliyat olmasından dolayı bugün oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, oğlunun ameliyat olmasından dolayı bugün oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından mücadelede görev alamayacağını belirten Donk, şu ifadeleri kullandı;
"Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıyım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım."
Kaynak: DHA
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