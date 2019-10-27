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  3. Galatasaraylı Donk Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaraylı Donk Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, oğlunun ameliyat olmasından dolayı bugün oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaraylı Donk Beşiktaş derbisinde yok

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, oğlunun ameliyat olmasından dolayı bugün oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından mücadelede görev alamayacağını belirten Donk, şu ifadeleri kullandı;

"Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıyım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım."

Kaynak: DHA

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