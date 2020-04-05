Galatasaraylı eski yönetici Burak Elmas'tan koronavirüse ilişkin açıklama

Galatasaray’ın eski yöneticilerinden Burak Elmas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) üstesinden geldiğini duyurdu.

Burak Elmas, koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından tedavi sürecine girmişti.

Burak Elmas’ın yaklaşık 3 hafta önce klinik tedavisi yapıldı ve hastalığı atlattı.

"İYİLEŞTİM ARTIK ÇOK İYİYİM"

Şu an iyi durumda olan eski Galatasaray yöneticisi kendini izole etmeyi sürdürdüğünü belirtti. Dışarı çıkmamaya sağlığını korumaya devam ettiğini belirten Elmas, "İyileştim artık çok iyiyim" dedi.

Bilindiği üzere Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim de koronavirüs teşhisi konuluan sarı-kırmızılı isimler arasındaydı. Albayrak ve Terim, daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile hastaneden taburcu olduklarını açıklamıştı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas’ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur.