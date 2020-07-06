Dikkat çeken açıklama! Feghouli, Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi
Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor maçında kırmızı kart görmüştü. Feghouli, alınan 3-1'lik yenilginin sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.
Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, alınan 3-1'lik yenilginin sorumluluğunu aldığını açıkladı.
Sofiane Feghouli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor maçında rakibi Manuel da Costa'ya tekme attığı için kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada"Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.
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