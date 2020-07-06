Dikkat çeken açıklama! Feghouli, Trabzonspor mağlubiyetini üstlendi

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, alınan 3-1'lik yenilginin sorumluluğunu aldığını açıkladı.

Sofiane Feghouli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçında rakibi Manuel da Costa'ya tekme attığı için kırmızı kart gören Sofiane Feghouli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada"Profesyonel futbol kariyerimdeki 13 yılda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Açıkça hatalıyım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Dün akşamki yenilgi benim hatamdan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.